Опубликован график отключений электричества в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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«ЛОЭСК» предупредил о проведении плановых ремонтных работ на электросетях.

Компания «ЛОЭСК» опубликовала график плановых работ на объектах энергетический инфраструктуры Ленинградской области. Работы на электросетях будут проводиться в период со 7 по 15 сентября.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает компания.
Опубликован график отключений электричества в Ленобласти отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Опубликован график отключений электричества в Ленобласти отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Опубликован график отключений электричества в Ленобласти отключение электричества, лоэск, Ленобласть
Фото: ЛОЭСК
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Опубликован график отключений электричества в Ленобласти отключение электричества, лоэск, Ленобласть
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