Ночные заморозки все ближе: новая неделя в Ленобласти начнется с похолодания

В ночное время суток температура воздуха в регионе местами опустится до +3 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, 8 сентября в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью на регион местами опустится туман.

Ветер южных направлений ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 гр., у водоемов местами до +13 гр., днем +21…+26 гр, — передает прогноз МЧС.