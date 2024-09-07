Ночные заморозки все ближе: новая неделя в Ленобласти начнется с похолодания

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС по Ленинградской области

В ночное время суток температура воздуха в регионе местами опустится до +3 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, 8 сентября в Ленинградской области ожидается  малооблачная погода без осадков. Ночью на регион местами опустится туман.

Ветер южных направлений ночью слабый, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 гр., у водоемов местами до +13 гр., днем +21…+26 гр, — передает прогноз МЧС.
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