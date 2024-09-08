Пенсионер получил ожоги при пожаре в Волховском районе

В экстренные службы 7 сентября около 10:00 сообщили о пожаре в садоводстве «Волхов» в Волховском районе. Горели частный дом и хозяйственная постройка на площади 56 квадратных метров.

Пожар ликвидирован к 13:06 дежурными сменами 60-й и 121-й пожарных частей. Работали 12 человек и три спецмашины.

На месте происшествия пожарные и медики помогали 63-летнему хозяину сгоревшего здания и сарая. Пенсионер госпитализирован с ожогами.