Александр Дрозденко: «Вечная память ленинградцам, вечная слава защитникам Родины!»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с обращением по случаю Дня начала героической обороны Ленинграда 8 сентября.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что мужество и отвага жителей осажденного города навсегда останутся в памяти.

«Призываю каждого вспомнить тех, кто отдал свои жизни в Ленинградской битве – самом долгом сражении Великой Отечественной. Вспомнить тех, кто пал в боях за Ленинград и во время освобождения оккупированных территорий Ленинградской области, вспомнить погибших от голода и обстрелов в осажденном городе, вспомнить замученных в нацистской неволе», – сказал Александр Дрозденко

Глава региона призвал вспомнить погибших в битве за Ленинград, отдавших жизни за свободу и независимость страны.