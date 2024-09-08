Президент Ирана заявил о перемещении столицы страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководство страны размышляет о перемещении политических и экономических центров к южным границам республики, к берегам Персидского залива.
«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», – цитирует Масуда Пезешкиана иранское информационное агентство Fars
По словам президента Ирана, оставить Тегеран столицей невозможно по ряду соображений, в первую очередь экономических.
«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, – это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», – сказал Масуд Пезешкиан
Президента Ирана подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства.
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