Президент Ирана заявил о перемещении столицы страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководство страны размышляет о перемещении политических и экономических центров к южным границам республики, к берегам Персидского залива.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», – цитирует Масуда Пезешкиана иранское информационное агентство Fars

По словам президента Ирана, оставить Тегеран столицей невозможно по ряду соображений, в первую очередь экономических.

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, – это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», – сказал Масуд Пезешкиан

Президента Ирана подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства.