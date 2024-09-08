В Госдуме предложили обязать пары консультироваться у психолога до развода

Депутат и представитель «Единой России» Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо если один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога.

В пояснительной записке указано, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при отсутствии согласия одного из супругов на развод вправе принять меры к примирению супругов в пределах трех месяцев.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», – сказано в пояснительной записке

Документ также уточняет нормы, касающиеся мер по примирению супругов.