В Госдуме предложили обязать пары консультироваться у психолога до развода

Депутат и представитель «Единой России» Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо если один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога.
В пояснительной записке указано, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при отсутствии согласия одного из супругов на развод вправе принять меры к примирению супругов в пределах трех месяцев.
«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», – сказано в пояснительной записке
Документ также уточняет нормы, касающиеся мер по примирению супругов.
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