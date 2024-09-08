Сергей Перминов: Тысячи наших земляков получат достойные условия для проживания

В Ленинградской области завершается программа по расселению граждан из аварийного жилья. Недавно в Рощино получено разрешение на строительство многоквартирного дома. Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47 оценил работу регионального правительства в этом направлении.

«Программа расселения аварийного жилья начала реализовываться в 2019 году в рамках проекта «Жилье и городская среда». Предполагалось, что она позволит расселить 1076 ветхих домов в ряде муниципальных образований нашего региона. Предстояла масштабная работа, требовавшая слаженных усилий специалистов федерального, областного и районного уровней», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что выдача разрешения на строительство многоквартирного дома в Рощино венчает эти шестилетние труды. Его вместе с еще пятью домами сдадут в 2025 году. Вместе с приобретением вторичного жилья это позволит переселить 3,4 тысячи человек. Общее число тех, кто получил ключи от новых квартир – 15 тысячам. Программа будет завершена.

«Это мощный результат многолетней планомерной работы. Тысячи наших земляков получат достойные условия для проживания, включающие среди прочего и благоустроенную территорию вокруг новых домов. Постоянная забота об улучшении уровня жизни в Ленинградской области не на словах, а на деле – приоритет для губернатора и его команды», – резюмировал Сергей Перминов