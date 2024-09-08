Умер ведущий КВН Александр Масляков

В возрасте 82 лет cкончался ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в telegram-канале передачи. Причина смерти не уточняется.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», – сообщили в пресс-службе КВН

В 1994 году Александр Масляков удостоился звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году получил премию ТЭФИ за личный вклад в развитие телевидения в Росси. Также телеведущий является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».