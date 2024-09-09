Роспотребнадзор: обнаруженный в Китае ортонайровирус в России не выявлен

Автор: Гузель Галимова
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Циркуляция ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксирована, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

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Фото: Baltphoto.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае ученые выявили новый опасный вирус, переносимый клещами.

Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства постоянно мониторят инфекционные и вирусные заболевания. Случае заражения ортонайровирусом в России не выявили.

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