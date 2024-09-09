«Август всегда сложный»: волонтеры «ЛизаАлерт» подвели итоги последнего летнего месяца

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

В августе в поисковый отряд поступило 393 сообщения о пропавших людях в Петербурге и Ленобласти. Из них — 190 срочных заявок, 59 лесных, 14 водных.

«Грибы и ягоды закончатся ещё не скоро. И мы просим вас не пренебрегать простейшими правилами: отправляясь в лес даже ненадолго, оденьтесь ярко, возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, еду, необходимые лекарства и обязательно скажите близким, куда именно идёте и когда собираетесь вернуться», — говорится в сообщении.
radLh_lIb_DLoY5_NExbBcAx_N92ct6qHDwYW4mNK8HInkWuRY6KMLNvUBq4lRy1q-4CJoxaAg7x8ke22y9-EaNt
Фото: Лиза Алерт

Вам будет интересно
«Август всегда сложный»: волонтеры «ЛизаАлерт» подвели итоги последнего летнего месяца пропал без вести, Петербург, лиза алерт, Ленобласть
Как подготовиться к прогулке в лесу и что делать, если вы заблудились: советы от "Лиза Алерт"
Волонтеры подготовили памятку с простыми, но очень важными правилами. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" перечислили шесть главных правил безопасной  прогулки в...
19.06.2024 357
Автор