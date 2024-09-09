«Август всегда сложный»: волонтеры «ЛизаАлерт» подвели итоги последнего летнего месяца

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

В августе в поисковый отряд поступило 393 сообщения о пропавших людях в Петербурге и Ленобласти. Из них — 190 срочных заявок, 59 лесных, 14 водных.

«Грибы и ягоды закончатся ещё не скоро. И мы просим вас не пренебрегать простейшими правилами: отправляясь в лес даже ненадолго, оденьтесь ярко, возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, еду, необходимые лекарства и обязательно скажите близким, куда именно идёте и когда собираетесь вернуться», — говорится в сообщении.