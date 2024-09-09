В Париже завершились летние Паралимпийские игры-2024

На стадионе «Стад де Франс» прошла торжественная церемония закрытия летней Паралимпиады 2024 года.

В соревнованиях приняли участие около 4,4 тыс. спортсменов из 182 стран, которые разыграли 549 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Китая с 220 медалями (94-76-50).

Российские спортсмены завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

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Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).