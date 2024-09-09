Эксперт рассказал, что будет происходить с ключевой ставкой до конца года

По оценкам аналитика, превысить 20% показатель не должен.
Банк России вряд ли станет повышать ключевую ставку выше 20% до конца этого года, поскольку регулятору необходимо пространство для маневра. Так считает аналитик Максим Осадчий.
До конца года пройдут еще два заседания по ключевой ставке — 25 октября и 20 декабря, а поднимать ее выше 20% регулятор в этом году вряд ли решится, поэтому он может сохранить пространство для маневра, — цитирует эксперта «МК».
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07.09.2024 113