Дрозденко проконтролирует реставрацию стелы у ГЭС в Подпорожье

Как подчеркнул глава региона, энергетики ранее уже взяли на себя обязательство провести необходимые работы.

В ходе «прямой линии» к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратился житель города Подпорожье. Со слов мужчины, стела у местной ГЭС, где часто проводятся различные торжественные мероприятия, находится в удручающем состоянии. Глава 47-го региона заявил, что поставит на контроль восстановительные работы объекта.

Стела находится на земельном участке, который принадлежит энергетикам, значит, ГЭС, и они же взяли на себя обязательство выделить деньги на ее ремонт. Обещали это все сделать так, чтобы до конца года стела была отремонтирована. Но надеюсь, что обещание будет выполнено. По крайней мере, я к этому вернусь в ближайшее время еще раз, — подчеркнул губернатор.