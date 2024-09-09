«Будем строить»: в Новогорелово появится детский сад и другие социальные объекты

Губернатор Ленобласти заявил, что строительство соцобъектов в поселке ведется, и эта работа будет продолжена.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на вопрос жительницы Новогорелово, заявил, что возведение социальных объектов в поселке продолжается. В планах — строительство школ, детсадов и других учреждений.

В Новогорелово мы строим социальные объекты и строить будем <…> Однозначно социальные объекты, какие-то детские сады и школы по нормативам мы все будем строить, и даже не мы, а будут строить подрядчики, а мы их будем выкупать за соответствующие по нормативу деньги. У нас сегодня выкуп идет, если соглашение заключено, за 100% стоимости, если новое соглашение заключено в этом году, то в соотношении 50 на 50, — заявил глава региона.