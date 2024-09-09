Губернатору Ленобласти снова жалуются на ситуацию с льготными лекарствами в Гатчине

Глава региона заявил, что в курсе проблемы. На этот раз сложности были вызваны сбоем в финансировании.

В ходе «прямой линии» к губернатору Ленинградской области обратился житель Гатчины, который пожаловался на отсутствие льготных лекарств. По крайней мере, необходимых препаратов для онкобольных не оказалось в аптеке на улице Чехова.

Что примечательно, ранее к главе региона уже обращались жители города с жалобами на эту проблему. Как объяснил Александр Дрозденко, на этот раз сложности с лекарствами возникли из-за сбоя в финансировании.

Лекарство будет выдано вам и всем, кому положено. Был сбой по финансированию, поскольку изменилась стоимость лекарств. Уже выделено 180 млн средств, которые запросил Комздрав. А сейчас добавляем еще 50 млн рублей на лекарства до декабря. Проблема в ближайшие дни будет решена. Вам обязательно перезвонят, — заявил губернатор Ленобласти,