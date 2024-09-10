Жительница Всеволожского района убила мужа и сообщила об этом в полицию

В полицию Всеволожского района ночью 10 сентября позвонила 47-летняя жительница Мурино. Она рассказала об убийстве супруга в квартире дома на бульваре Менделеева.
По предварительным данным, после очередной порции спиртного пара поссорилась. Женщина ударила 41-летнего мужа ножом в грудь, клинок вошел рядом с сердцем. Мужчина умер на месте.
Женщина доставлена в полицию и помещена в спецприемник. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.05.2022 6194