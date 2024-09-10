Александр Дрозденко принял участие в освящении храма святых апостолов Петра и Павла

В 2024 году интерьер храма Петра и Павла при Петербургском государственном университете восстановлен к 300-летию ВУЗа за счет средств компании Газпром. Университетскому храму в исполнилось 187 лет.

Губернатор Ленинградской области вместе с Дмитрием Медведевым, Александром Бегловым и полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном сегодня, 10 сентября, принял участие в малом освящении Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма святых апостолов Петра и Павла.

Здание Двенадцати коллегий, в котором располагается церковь, было построено в 1730-х годах по Фасад здания университета в конце 19 века по проекту архитектора Доменико Трезини. Прихожанами церкви в разные века были известные ученые, писатели и просветители, в том числе Дмитрий Менделеев, здесь крестили Александра Блока, и здесь же состоялось обручение поэта с дочерью ученого Любовью Менделеевой.