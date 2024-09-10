Врач посоветовал страдающим от бессонницы есть бананы

Фрукт, как оказалось, обладает неожиданным полезным свойством.
Бананы содержат не только комплекс витаминов и минералов, но и могут помочь людям, страдающим бессонницей. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
Банан допустимо употреблять при бессоннице, поскольку он стимулирует выработку мелатонина. Если человек вечером съест банан, он быстрее уснет, — цитирует диетолога «М24».
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