Врач посоветовал страдающим от бессонницы есть бананы

Автор: Анастасия Щербакова
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Фрукт, как оказалось, обладает неожиданным полезным свойством.

Бананы содержат не только комплекс витаминов и минералов, но и могут помочь людям, страдающим бессонницей. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Банан допустимо употреблять при бессоннице, поскольку он стимулирует выработку мелатонина. Если человек вечером съест банан, он быстрее уснет, — цитирует диетолога «М24».
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