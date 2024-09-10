В Ленобласти выявили более тысячи нарушений в общественном транспорте

В Петербурге, где также проводились проверочные мероприятия, нарушений оказалось еще больше.
Госавтоинспекция подвела итоги профилактических рейдов «Автобус», проведенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 26 по 30 августа.
За этот период сотрудники ГИБДД проверили более 7600 автобусов, в том числе:
♦ 4661 автобус, осуществляющий перевозки пассажиров по регулярным маршрутам;
♦ 1044 автобуса, работающих на междугородних и международных маршрутах;
♦ 1236 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров по заказу;
♦ 453 автобуса, перевозящих пассажиров для собственных нужд.
В отношении водителей автобусов составлено 3324 материала об административных правонарушениях. Больше всего нарушений было выявлено у автобусов, совершающих регулярные маршруты в Санкт-Петербурге — 3440 нарушений. В Ленинградской области зафиксировано 1220 нарушений.