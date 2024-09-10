Перминов: Форум «Ладога» — всегда на волне своего времени

В Луге под девизом «Вдохновляем, создаём, помним и любим» проходит молодежный образовательный форум «Ладога».

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ЛенТВ24, почему важно проводить такие мероприятия и какие знания ребята должны увезти с собой.

«Форум «Ладога» — всегда на волне своего времени. Его программа позволяет участникам погрузиться в образовательные модули, расширить горизонты самореализации, научиться делать проекты, которые приносят пользу для страны и земляков. Он востребован у молодежи, и каждый год предлагает новые измерения. В этот раз акцент сделан на творческих направлениях», — отметил сенатор.

Сенатор выразил уверенность, что участники откроют на форуме «и грани смыслов, и новые умения для своих замыслов и успехов».