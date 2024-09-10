Гатчинский перинатальный центр попал в топ-10 лучших в стране

Высокую оценку медучреждение получило по итогам семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

Ленинградский областной перинатальный центр, расположенный в Гатчине, попал в десятку лучших учреждений родовспоможения в России по итогам авторитетного профессионального рейтинга.

Рейтинг был составлен в рамках XVIII Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который прошел в Сочи.

Это очень высокая оценка междисциплинарной работы коллектива Перинатального центра. Были проанализированы многие параметры и показатели работы врачей и всего персонала нашего учреждения. Это не просто диплом – это знак качества для наших пациентов, гарантии медицинской безопасности и показатель нашего профессионализма в оказании медицинской помощи на самом высоком уровне. Поздравляю всех коллег с этой заслуженной наградой!, – заявил главврач Центра Николай Коробков.