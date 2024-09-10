В России выросли госпошлины при обращении в суд

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом напомнили Госуслуги.

С 9 сентября в России начали действовать новые пошлины при обращении граждан в суд. Как рассказали специалисты Госуслуг, повышенная плата теперь будет взиматься при получении следующих услуг и подаче исков:

♦ иск о расторжении брака — 5 000 рублей;
♦ иски имущественного характера — от 4 000 рублей и выше в зависимости от цены иска;
♦ иски неимущественного характера — 3 000 рублей;
♦ иски о признании незаконными решений и действий госорганов и должностных лиц — 3 000 рублей;
♦ выдача дубликата исполнительного листа — 1 500 рублей;
♦ пересмотр решений суда из-за новых обстоятельств — 1 500 рублей;
♦ заявление о признании себя банкротом — 300 рублей.

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30.08.2024 277
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