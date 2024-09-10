Украина назвала главное условие дальнейшего транзита российской нефти

Автор: Анастасия Щербакова
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Транзит будет возможен, только если сырье закупается европейскими компаниями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна продолжит транзит через свою территорию российской нефти при одном условии.

В частности, Украина готова возобновить транзит, только если нефть поставляется компаниям из Европы.

Особенно обеспокоены приостановкой нефти через территорию Украины в Венгрии. Министр иностранных дел страны заявлял, что это является вопросом жизни и смерти.

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24.07.2024 276
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