Украина назвала главное условие дальнейшего транзита российской нефти

Транзит будет возможен, только если сырье закупается европейскими компаниями.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна продолжит транзит через свою территорию российской нефти при одном условии.
В частности, Украина готова возобновить транзит, только если нефть поставляется компаниям из Европы.
Особенно обеспокоены приостановкой нефти через территорию Украины в Венгрии. Министр иностранных дел страны заявлял, что это является вопросом жизни и смерти.
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