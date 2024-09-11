В Ленобласти продлили предупреждение о пожарной опасности

На территории Ленобласти до полудня 12 сентября продлено предупреждение о пожарной опасности, следует из данных Гидрометцентра России.

Четвертый класс пожароопасности сохранится местами по региону. Объявлен желтый уровень опасности. Ранее предупреждение объявлялось до полудня 11 сентября.

Аналогичная ситуация в соседних Вологодской области и Карелии.