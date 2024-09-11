В Ленобласти продлили предупреждение о пожарной опасности

На территории Ленобласти до полудня 12 сентября продлено предупреждение о пожарной опасности, следует из данных Гидрометцентра России.
Четвертый класс пожароопасности сохранится местами по региону. Объявлен желтый уровень опасности. Ранее предупреждение объявлялось до полудня 11 сентября.
Аналогичная ситуация в соседних Вологодской области и Карелии.
Вам будет интересно
Летняя погода в Петербурге закончится совсем скоро, сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов. Уже сегодня, 10 сентября, заканчивается период с полностью...
10.09.2024 149