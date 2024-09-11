Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества

Автор: Гузель Галимова
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян через фейковое приложение министерства здравоохранения.

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Фото: Baltphoto.ru

Злоумышленники от лица сотрудников поликлиник звонят гражданам и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. После установки мошенники дают жертве форму для ввода данных и в результате получают доступ к банковской карте.

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03.09.2024 181

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на портале госуслуг.

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