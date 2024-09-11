В России предложили запретить квадроберов

Автор: Гузель Галимова
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Сенатор Совета Федерации России Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов, сообщает РИА Новости.

Сенатор заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует не только психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому ее необходимо запретить, подчеркивает сенатор.

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28.08.2024 211

Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

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