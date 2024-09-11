Российские паралимпийцы прилетели в Москву с Игр в Париже

В аэропорту Внуково 10 сентября торжественно встретили спортсменов, которые вернулись с XVII Паралимпийских летних игр.
Прилетевших на родину россиян встретили аплодисментами, цветами, поздравлениями и гимном РФ.
На Паралимпийских играх под нейтральным флагом выступали 88 российских спортсменов, в том числе восемь членов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга. Домой они привезли 64 медали — 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
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