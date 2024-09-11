На реконструкцию тепловых сетей в Пушкине потратят почти 498 млн рублей

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» ищет подрядчика, который проведет реконструкцию магистральных теплосетей в Пушкине. Об этом сообщает «АБН24».

Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, проложить магистральные трубопроводы горячей воды вдоль Павловского шоссе.

Согласно техническому заданию, в некоторых участках требуется построить временные сети и подъездные дороги. Кроме этого, необходимо восстановить благоустройство территории. Все работы должны быть завершены не позднее 15 ноября 2026 года. На реконструкцию планируется потратить 498 млн 332 тыс. рублей.