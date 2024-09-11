«АвтоВАЗ» показал новый дизайн классической Lada Niva и раскрыл цены

Автор: Анастасия Щербакова
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Обновленный дизайн получила классическая модель внедорожника.

«АвтоВАЗ» представил обновленную классическую модель Lada Niva. Кадры оказались в распоряжении Avtograd news.

Так, внедорожник получил светодиодные лампы в надфарниках, а также белые передние поворотники в рамках второго этапа модернизации модели.

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Фото: Avtograd news
Из нового прайс-листа, рекомендованная розничная цена на автомобиль LADA NIVA Legend. CLASSIC-1 019 000 руб. LUXE- 1 104 000 руб, — выяснила редакция.

В планах у концерна также оснастить автомобиль новым двигателем.

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13.08.2024 495
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