«АвтоВАЗ» показал новый дизайн классической Lada Niva и раскрыл цены

Обновленный дизайн получила классическая модель внедорожника.
«АвтоВАЗ» представил обновленную классическую модель Lada Niva. Кадры оказались в распоряжении Avtograd news.
Так, внедорожник получил светодиодные лампы в надфарниках, а также белые передние поворотники в рамках второго этапа модернизации модели.
Из нового прайс-листа, рекомендованная розничная цена на автомобиль LADA NIVA Legend. CLASSIC-1 019 000 руб. LUXE- 1 104 000 руб, — выяснила редакция.
В планах у концерна также оснастить автомобиль новым двигателем.
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