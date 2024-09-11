Объявлены цены на предзаказ PS5 Pro в России

Российские геймеры смогут приобрести новую игровую приставку за 100 тысяч рублей.

В России начали принимать предзаказы на новую игровую приставку Sony PlayStation 5 Pro. Обойдется девайс геймерам из РФ в 100 тысяч рублей.

При этом рекомендованная цена на консоль в Соединенных Штатах составляет 700 долларов, что по нынешнему курсу равняется 63,6 тысячам рублей.

За 100 тысяч рублей российские геймеры получат самую простую версию приставки — без дисковода и подставки. За привод придется доплатить еще 16 тысяч рублей.