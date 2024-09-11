Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал упрек Трампа в адрес Байдена, что тот не звонил Путину и не пытался урегулировать ситуацию на Украине.

Звонок Джо Байдена президенту России Владимиру Путин не смог бы завершить боевые действия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя претензии Трампа к американскому лидеру, что тот на протяжении двух лет не связывался с Путиным для разрешения ситуации.

Точку может почти во многом поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Россией. Отказ от такой позиции действительно может поставить точку, — цитирует Пескова Ura.ru.