Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал упрек Трампа в адрес Байдена, что тот не звонил Путину и не пытался урегулировать ситуацию на Украине.
Звонок Джо Байдена президенту России Владимиру Путин не смог бы завершить боевые действия на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя претензии Трампа к американскому лидеру, что тот на протяжении двух лет не связывался с Путиным для разрешения ситуации.
Точку может почти во многом поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Россией. Отказ от такой позиции действительно может поставить точку, — цитирует Пескова Ura.ru.
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06.09.2024 142