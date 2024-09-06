Песков: Россия готовит ответ на санкции США против отечественных СМИ

Однако необходимо соблюдать баланс, поскольку не все иностранные СМИ нарушают журналистскую этику, заявил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продумывает ответ на санкции США против отечественных СМИ.
Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины, — цитирует Пескова РИА Новости.
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