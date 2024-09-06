Песков: Россия готовит ответ на санкции США против отечественных СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Однако необходимо соблюдать баланс, поскольку не все иностранные СМИ нарушают журналистскую этику, заявил представитель Кремля. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продумывает ответ на санкции США против отечественных СМИ.

Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины, — цитирует Пескова РИА Новости.
Вам будет интересно
Песков: Россия готовит ответ на санкции США против отечественных СМИ санкции, Россия, Дмитрий Песков
Скотт Риттер не станет сотрудничать с российскими СМИ из-за санкций
Политический обозреватель заявил, что больше не может продолжать работу с российской прессой. Политолог и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что...
05.09.2024 92
Автор