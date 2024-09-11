Петербург занял второе место в России по объему сбережений

Санкт-Петербурге семьи хранят в банке в среднем около 1,5 млн рублей. Это соответствует 78,2 % годового дохода. По этому показателю город оказался на втором месте среди регионов России, сообщает Neva.Today.

Больше всех сбережений у жителей Москвы, в среднем – 3,2 млн рублей на вкладах (100,7 % годового дохода). Топ-3 замыкает Калининградская область, где на сбережения жители откладывают 63,3 % годового дохода.

Специалисты отметили, что депозиты россиян в последнее время показывают уверенный рост в рублевой части. Тенденцию связывают с высоким уровнем ключевой ставки Центробанка.