Правительство хочет объединить сервисы «Госуслуг»

Это необходимо для большей оперативности в решении проблем россиян.

Правительство РФ может объединить отдельные сервисы «Госуслуг» в единую систему, которая позволит решать жизненные ситуации россиян более оперативно. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мы обсуждали новый подход к созданию цифровых сервисов для решения жизненных ситуаций россиян. То есть не через отдельную услугу, а через кейс или набор услуг, который формирует жизненную ситуацию, решение которой можно получить на портале «Госуслуг» через три клика, — цитирует Григоренко РИА Новости.