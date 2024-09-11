Правительство хочет объединить сервисы «Госуслуг»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Анастасия Щербакова/ ivbg.ru

Это необходимо для большей оперативности в решении проблем россиян.

Правительство РФ может объединить отдельные сервисы «Госуслуг» в единую систему, которая позволит решать жизненные ситуации россиян более оперативно. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мы обсуждали новый подход к созданию цифровых сервисов для решения жизненных ситуаций россиян. То есть не через отдельную услугу, а через кейс или набор услуг, который формирует жизненную ситуацию, решение которой можно получить на портале «Госуслуг» через три клика, — цитирует Григоренко РИА Новости.
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22.08.2024 193
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