Ленобласть просит у федералов 5,41 млрд рублей на улучшение сетей энергоснабжения

Вчера, 11 сентября, на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК депутаты поддержали проект обращения ЗакСобрания к Министру энергетики РФ по вопросу финансирования мероприятий, связанных с повышением надежности и эффективности сетей энергоснабжения на территории области.
Как напомнили в пресс-службе Законодательно собрания Ленобласти, проблема многочисленных отключений электроэнергии в период новогодних праздников трижды обсуждалась на заседаниях парламентской комиссии по ЖКХ и ТЭК. По информации областного комитета по ТЭК, главной причиной аварий стали тяжелые погодные условия, в особенности аномально низкие температуры. Многократное (на 40%) увеличение энергопотребления привело к перегрузке линий электропередач. Было решено обратиться в Минэнерго России с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на повышение надежности энергоснабжения.
Для решения проблемы, по их мнению, требуется увеличение пропускной способности электрических сетей, реконструкция и строительство дополнительных центров питания электроэнергии. МО области совместно с ПАО «Россети Ленэнерго» разработаны проекты программ повышения надежности и эффективности сетей энергоснабжения, которые включили в себя 177 мероприятий на общую сумму 8,65 млрд рублей. При этом недостаток финансирования составляет 5,41 млрд рублей. Авторы просят рассмотреть возможность дополнительного финансирования мероприятий из федерального бюджета.
Проект обращения поддержан комиссией единогласно и будет вынесен на заседание областного парламента 25 сентября.