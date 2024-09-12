Ленобласть просит у федералов 5,41 млрд рублей на улучшение сетей энергоснабжения

Вчера, 11 сентября, на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК депутаты поддержали проект обращения ЗакСобрания к Министру энергетики РФ по вопросу финансирования мероприятий, связанных с повышением надежности и эффективности сетей энергоснабжения на территории области.

Как напомнили в пресс-службе Законодательно собрания Ленобласти, проблема многочисленных отключений электроэнергии в период новогодних праздников трижды обсуждалась на заседаниях парламентской комиссии по ЖКХ и ТЭК. По информации областного комитета по ТЭК, главной причиной аварий стали тяжелые погодные условия, в особенности аномально низкие температуры. Многократное (на 40%) увеличение энергопотребления привело к перегрузке линий электропередач. Было решено обратиться в Минэнерго России с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на повышение надежности энергоснабжения.

«В основном рост аварийности наблюдался на распределительных сетях, расположенных на территориях, находящихся на границе с Санкт-Петербургом, в которых последние годы наблюдаются значительные темпы развития территорий. Это Всеволожский, Ломоносовский, Кировский, Выборгский районы, а также Гатчинский муниципальный округ», – отмечают авторы обращения.

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Для решения проблемы, по их мнению, требуется увеличение пропускной способности электрических сетей, реконструкция и строительство дополнительных центров питания электроэнергии. МО области совместно с ПАО «Россети Ленэнерго» разработаны проекты программ повышения надежности и эффективности сетей энергоснабжения, которые включили в себя 177 мероприятий на общую сумму 8,65 млрд рублей. При этом недостаток финансирования составляет 5,41 млрд рублей. Авторы просят рассмотреть возможность дополнительного финансирования мероприятий из федерального бюджета.

Проект обращения поддержан комиссией единогласно и будет вынесен на заседание областного парламента 25 сентября.

«Комитетом по ТЭК совместно с муниципальными образованиями, сетевыми компаниями проведен анализ, выявлены и обследованы места, спланированы технические мероприятия по замене оборудования и усилению сети по всей области. Встал вопрос поиска источников финансирования, поскольку в бюджете региона таких денег нет. Учитывая масштаб проблемы, наша комиссия подготовила обращение в Минэнерго, надеемся, что коллеги его поддержат на ближайшем заседании ЗакСа», – подчеркнул председатель комиссии Михаил Коломыцев.