Техобследование при проведении капремонта в домах Ленобласти упорядочат

Вчера, 11 сентября, постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК рассмотрела в первом чтении проект изменений в областной закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории области».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, законопроект разработан Правительством 47 региона в целях приведения действующего областного закона № 82-оз в соответствие с комплексными изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, которыми закрепляются общие положения о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов.

По словам первого заместителя председателя комитета по ЖКХ области Екатерины Кайянен, для региона изменения, внесенные федеральным законодателем и учтенные в рассматриваемом законопроекте, интересны тем, что появляется возможность мер государственной поддержки на закупку материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного, необходимых для выполнения работ по капремонту. В связи с этим предлагается предусмотреть полномочие Правительства по принятию соответствующего нормативно-правового акта, наделяющего регионального оператора правом по закупке товаров, а также принятию решения о проведении обследования дома за счет средств областного бюджета, если таковые имеются.

Кроме того, законопроектом предусмотрено наделение Правительства Ленинградской области полномочиями по установлению: порядка организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах; порядка учета результатов такого обследования; порядка информирования собственников помещений и организаций, осуществляющих управление МКД, о результатах обследования. Госжилнадзор, в свою очередь, разрабатывает порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием дома.

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На вопрос Михаила Коломыцева о том, заложены ли средства на закупку оборудования и проведение техобследования последовал ответ, что законопроект предусматривает такую возможность. Проводить комплексное обследование по всем домам нецелесообразно, поскольку процедура дорогостоящая, в случае необходимости переноса сроков капремонта дома на более ранний период в соответствии с постановлением Правительства как раз техобследование и предоставляется.

Председатель постоянной комиссии Заксобрания предложил все же заложить некую сумму на неотложные нужны и обосновать необходимость внесения изменений в бюджет 2025 года.

Депутат Николай Пустотин уточнил, будут ли какие-то подзаконные акты. Екатерина Кайянен отметила, что этого законопроекта вполне достаточно, в случае выделения дополнительных бюджетных средств комитет разработает порядок их распределения.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали Законодательному собранию принять документ в первом чтении.

Напомним, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти. Познакомиться с программой капитального ремонта в многоквартирных домах области, рассчитанной на 2014-2043 годы, можно на портале комитета по ЖКХ.

Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения.