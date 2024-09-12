В Ленобласти скорректируют режим работы библиотек

Губернатор Ленобласти поручил муниципальным районам проработать возможность изменения работы библиотек.
«Чтобы сохранить интерес к книге, нам нужны библиотеки, открытые тогда, когда там могут собраться ребята после работы и учебы. И это должно быть современное, интересное, креативное и интеллектуальное пространство», — сообщил Александр Дрозденко в своем тг-канале.
Такое решение было принято по итогам встречи с участниками молодежного форума «Ладога».
Вам будет интересно
В дни проведения Форума объединенных культур с 12 по 14 сентября вход в Эрмитаж будет бесплатным после 18.00. Главный музейный комплекс...
11.09.2024 100