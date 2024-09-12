Трассу «Сортавала» дважды перекроют в ночь на 13 сентября

В ночь на 13 сентября трассу А-121 «Сортавала» дважды перекроют в районе Сосново в Приозерском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 47 километре дороги будут устанавливать П-образную металлическую опору над проезжей частью. В связи с этим 13 сентября с 00:00 до 00:20 и с 00:50 до 01:10 будет полностью перекрыто движение транспорта в сторону Санкт-Петербурга.

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Движение в направлении Ленобласти будет осуществляться в штатном режиме.