Из сейфа в Кировском районе украли два ружья, украшения и деньги на 124 тысячи рублей

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Кировского района 11 сентября в полицию обратился 56-летний житель поселка Приладожский. Неизвестный проник в его дом в урочище Апраксин Городок и вскрыл металлический сейф.

Добычей злоумышленника стали два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5000 рублей. Общая сумма ущерба составила 124 тысячи рублей.

Заведено уголовное дело о краже. Вора разыскивают.

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05.02.2021 4633
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