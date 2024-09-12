Из сейфа в Кировском районе украли два ружья, украшения и деньги на 124 тысячи рублей

В полицию Кировского района 11 сентября в полицию обратился 56-летний житель поселка Приладожский. Неизвестный проник в его дом в урочище Апраксин Городок и вскрыл металлический сейф.

Добычей злоумышленника стали два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5000 рублей. Общая сумма ущерба составила 124 тысячи рублей.

Заведено уголовное дело о краже. Вора разыскивают.