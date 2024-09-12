Крестный ход прошел Невскому проспекту

Крестный ход, посвященный 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, прошел в Петербурге.
Праздничное молитвенное шествие стартовало от Казанского кафедрального собора и завершилось в Александро-Невской Лавре.
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Кроме того, в Петербург впервые прошел водный крестный ход из крепости Орешек в Ленобласти в Александро-Невскую лавру Петербурга. Он повторяет путь ковчега с мощами святого в этот же день в 1724 году.
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