Крестный ход прошел Невскому проспекту

Автор: Гузель Галимова
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Крестный ход, посвященный 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, прошел в Петербурге.

Праздничное молитвенное шествие стартовало от Казанского кафедрального собора и завершилось в Александро-Невской Лавре.

Видео: Мэш на Мойке

Кроме того, в Петербург впервые прошел водный крестный ход из крепости Орешек в Ленобласти в Александро-Невскую лавру Петербурга. Он повторяет путь ковчега с мощами святого в этот же день в 1724 году.

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