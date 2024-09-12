Эксперт рассказал, опасны ли укусы оленьих кровососок, заполонивших Ленобласть

Особенно много этих насекомых в лесах.

Кровососки, заполонившие леса Ленинградской области, чаще нападают на животных. Однако кусают эти вредители и человека. Вместе с тем насекомые не являются переносчиками опасных заболеваний, рассказал биолог Михаил Гордеев.

Укусы могут вызывать зуд, однако эти насекомые не переносят опасные заболевания, в отличие от комаров и клещей, — рассказал эксперт.

Гордеев добавил, что как таковых способов защиты от кровососов не существует. Насекомые невосприимчивы к репеллентам, поэтому спасаться от них следует при помощи москитных сеток и закрытой одежды.