Россияне рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы обходиться без кредитов

Автор: Анастасия Щербакова
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По мнению большинства, минимальный доход для этого должен составлять не меньше 100 тысяч рублей.

Аналитики провели опрос среди россиян и выяснили, сколько им нужно денег, чтобы обходиться без кредитов.

Так, почти 22% считают, что для этого достаточно от 100 тысяч рублей, еще 19,4% респондентов необходимо уже от 250 тысяч в месяц, чтобы не брать кредиты.

Почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно, — приводит РИА Новости результаты опроса.
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02.09.2024 154
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