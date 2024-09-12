Лавров: нет сомнений, что США разрешили Киеву удары вглубь России давно

Сейчас Соединенные Штаты пытаются лишь это «поизящнее оформить».

Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что США уже давно приняли решение о позволении Украине атаковать территории России дальнобойным оружием. Сейчас Вашингтон попросту пытается преподнести это в публичном пространстве изящнее.

У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве, — завил Лавров.