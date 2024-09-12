Икону Александра Невского пронесли из крепости Орешек в Александро-Невскую лавру

В водном крестном ходе, приуроченном к 300-летию со дня перенесения из Владимира в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя, принял участие губернатор области Александр Дрозденко.

Водный крестный ход из крепости Орешек в Шлиссельбурге в Александро-Невскую лавру Петербурга прошел в этом году впервые. Он повторяет путь ковчега с мощами святого в этот же день в 1724 году. Участники крестного хода также сделали остановку в Усть-Ижоре, где их встретил реконструкторский исторический флот.

«Александр Невский был великим государственным деятелем, дипломатом, воином, но он был и высоко духовным верующим человеком. Мы все знаем его фразу: кто к нам придет с мечом, тот от меча и погибнет, а как глубоко верующий человек он сказал: не в силе Бог, но в правде. И эту правду мы отстаиваем все эти века и поколения», — сказал глава 47 региона.

Кроме того, крестный ход, посвященный 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, прошел в Петербурге.