«Туннель со светом»: переживший удар молнии россиянин рассказал, что с ним происходило

Несчастный случай с мужчиной произошел во время отдыха в Грузии.

В Грузии турист из России попал в больницу в результате прямого попадания молнии. Мужчина чудом выжил и получил только ожоги.

Как рассказал мужчина, ему пришлось пережить ад.

Я первое, что увидел, это туннель со светом. Вот ты танцуешь, секунда и ты умираешь. Всё горит будто ты в аду, дышать сложно, ноги руки не работают, думал сейчас ещё немного протяну и либо задохнусь, либо сгорю до конца. Казалось, что сгорели внутренности и тело, — цитирует пострадавшего LIFE.