Подросток на иномарке снес пешехода в Ленобласти и ехал с телом на крыше

Как сообщал ivbg.ru, смертельное ДТП произошло в ночь на 12 сентября возле дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района. Стали известны подробности происшествия.
По предварительным данным, 12 сентября около полуночи на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района 16-летний подросток за рулем Volkswagen Polo наехал на 24-летнего пешехода.
Мужчина пытался пересечь дорогу вне зоны перехода. От полученных травм он скончался на месте. По словам очевидцев, после наезда иномарка проехала около 100 метров с телом на крыше.
Водительского удостоверения у подростка не было. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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