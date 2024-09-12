Подросток на иномарке снес пешехода в Ленобласти и ехал с телом на крыше

Как сообщал ivbg.ru, смертельное ДТП произошло в ночь на 12 сентября возле дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района. Стали известны подробности происшествия.

По предварительным данным, 12 сентября около полуночи на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района 16-летний подросток за рулем Volkswagen Polo наехал на 24-летнего пешехода.

Мужчина пытался пересечь дорогу вне зоны перехода. От полученных травм он скончался на месте. По словам очевидцев, после наезда иномарка проехала около 100 метров с телом на крыше.

Водительского удостоверения у подростка не было. Обстоятельства ДТП устанавливаются.