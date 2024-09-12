Хирурги Всеволожской больницы провели уникальную операцию пациенту, у которого киста срослась с мозгом

Врачи Всеволожской больницы удалили доброкачественную опухоль в лобной пазухе пациента. Уникальная операция – расширенная фронтотомия бикаронарным доступом – стала первой в практике хирургов.

Около года 42-летний пациент страдал хроническим синуситом, испытывал сильную утомляемость, головные боли, тяжесть в голове и головокружения. Амбулаторное лечение в поликлинике приносило лишь кратковременное улучшение.

Лечащий врач направил его на КТ пазух носа, МРТ и консультацию к хирургу. У пациента диагностировали доброкачественную опухоль в лобной пазухе, которая разрушила костные стенки. Оболочка кисты срослось с мозговой оболочкой.

Хирургам нужно было устранить дефекты стенок лобной пазухи через разрез по линии роста волос. Обычно такие операции проводятся эндоскопически. Однако из-за обширного срастания кисты с мозговой оболочкой такой метод был неэффективен.

Операция продлилась четыре часа. Врачи успешно удалили кисту, а дефекты пазух устранили с помощью титановой сетки.