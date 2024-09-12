Ленобласть заключила соглашения в рамках форума БРИФ на более чем 14 млрд рублей

В рамках соглашений будут развиваться уже действующие в регионе предприятия, а также создаваться новые.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 12 сентября подписал в рамках регионального инвестиционного форума БРИФ-2024 соглашения на более чем 14 миллиардов рублей.

Так, регион заключил соглашение с компанией “Ориентир” о возведении во Всеволожском районе комплекса многофункциональных производственно-складских помещений. За счет этого появится порядка пяти тысяч новых рабочих мест.

Также губернатор подписал договор о сотрудничестве, предполагающий строительство завода полимерно-битумных вяжущих материалов.

Общие соглашения сегодня на сумму более 14 млрд рублей, и, что немаловажно, это не только современные производства, но еще и очень современные, высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места, — заявил губернатор.

Был заключен и ряд других соглашений, направленных на развитие социально-экономического потенциала Ленинградской области.