Ленобласть заключила соглашения в рамках форума БРИФ на более чем 14 млрд рублей

В рамках соглашений будут развиваться уже действующие в регионе предприятия, а также создаваться новые.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 12 сентября подписал в рамках регионального инвестиционного форума БРИФ-2024 соглашения на более чем 14 миллиардов рублей.
Так, регион заключил соглашение с компанией “Ориентир” о возведении во Всеволожском районе комплекса многофункциональных производственно-складских помещений. За счет этого появится порядка пяти тысяч новых рабочих мест.
Также губернатор подписал договор о сотрудничестве, предполагающий строительство завода полимерно-битумных вяжущих материалов.
Общие соглашения сегодня на сумму более 14 млрд рублей, и, что немаловажно, это не только современные производства, но еще и очень современные, высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места, — заявил губернатор.
Был заключен и ряд других соглашений, направленных на развитие социально-экономического потенциала Ленинградской области.
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