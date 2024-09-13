Несколько финских школьников ушли с экскурсии к реке Коккола и пересекли границу с Россией, пишет местное издание IltaSanomat.
По данным газеты, группа из 10 учеников отделилась от экскурсии и ушла в лес на российско-финской границе. Из них пятеро незаконно пересекли ее, сняли на видео пограничный столб и вернулись назад. В итоге школьники были задержаны финскими пограничниками.
Пограничное ведомство Суоми начало предварительное расследование. В ведомстве подчеркнули, что возраст наступления уголовной ответственности в стране составляет 15 лет.
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