В Петербурге Путин встретился в клинике Минобороны с героем РФ подполковником Даниловым

Одним из пунктом рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Петербург стала встреча с раненым участником боевых действий подполковником Александром Даниловым.

Данилов с первых дней нападения ВСУ на Курскую область командовал батальоном. В ходе обороны в период с 8 по 24 августа подразделение под его руководством уничтожило до восьми разведывательных групп противника, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей «Hammer». Подполковник смог вывести из окружения более 30 военных, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь на себя, в результате чего получил контузию.

Видео: kremlin.ru

Путин сообщил Данилову, что за профессионализм, героизм и мужество Минобороны и начальник Генштаба представили его к званию Героя Российской Федерации, указ будет подписан на днях. Также подполковника отправят на продолжение учебы в Академию Генштаба.